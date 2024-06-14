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مصدر مصري يكشف حقيقة تكدس الإسرائيليين بمعبر طابا بجنوب سيناء

مجتمع

مصدر مصري يكشف حقيقة تكدس الإسرائيليين بمعبر طابا بجنوب سيناء
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كشف مصدر مصري مطلع بمعبر طابا البري جنوب سيناء، حقيقة تكدس أعداد ضخمة من الإسرائيليين بالمعبر لقضاء الإجازة، مؤكدا أن الأعداد المتوافدة طبيعية.

وأوضح المصدر، أن "الأعداد المتوافدة بمعبر طابا البري بجنوب سيناء طبيعية، وليس هناك تكدس مثلما جرى الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف المصدر، أن "الوافدين إلى معبر طابا البري بجنوب سيناء، قادمين من إسرائيل، منهم عرب فلسطين، ويهود، وجنسيات أخرى لقضاء الإجازة".

وفي سياق متصل، قرر محافظ جنوب سيناء في وقت سابق، وقف الإجازات لرؤساء المدن والقيادات التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى، وفتح غرف العمليات بالمدن طوال 24 ساعة، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالديوان العام بطور سيناء، ومدينة شرم الشيخ.

كما أكد المحافظ على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال الإجازة، لرصد أي حالات للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصدر: "القاهرة 24"

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