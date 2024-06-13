مصر تمنع عمليات دخول غير شرعية من السودان

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في "ضبط 7 أتوبيسات محملة بلاجئين سودانيين خلال دخولهم في هجرة غير شرعية عن طريقي قنا الجديدة ومركز قفط عند الكيلو 10 جنوبي المحافظة".

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كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد "بضبط 4 أتوبيسات محملة بلاجئين سودانيين بعد كمين طيبة على طريق قنا الجديدة و3 أتوبيسات على كمين قفط عند الكيلو 10 هجرة غير شرعية".

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكاني الواقعة وتقرر ترحليهم إلى دولة السودان عن طريق الحدود في محافظة أسوان باستخدام 3 أتوبيسات فقط تحت حراسة أمنية مشددة لعدم وجود أوراق رسمية للإقامة في مصر ويوجد بعض المخالفات لذلك قررت الجهات المتخصة ترحيلهم.

وكانت "منظمة الهجرة الدولية" قد أعلنت عن تقديم اليابان دعما بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي "لدعم المجتمعات المضيفة والمهاجرين في مصر المتأثرين بالأزمة السودانية".

ووفق وزارة الخارجية المصرية، "فر أكثر من 514.827 شخص من السودان إلى مصر، بمن فيهم السودانيون المتضررون، والعائدون المصريون ومواطنو البلدان الأخرى".

وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

المصدر: القاهرة 24