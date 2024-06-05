سيتم استخدام الأعشاب الضارة المعروفة في روسيا بعصارتها الخطيرة (عشبة الخنزير) لمكافحة الالتهابات الفطرية.

سيقوم علماء الكيمياء من جامعة "بيرم" في منطقة الأورال" الروسية قريبا بتسجيل براءة اختراع طريقة للحصول على الزيت العطري من عشبة الخنزير.

وسيتلقى علماء الكيمياء من جامعة "بيرم" براءة اختراع طريقة الحصول على الزيت العطري من عشبة الخنزير "سوسنوفسكي". وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" المحلية فإن الخبراء تمكنوا من الإثبات أن المواد الموجودة في الأعشاب الضارة الخطيرة لها خصائص مضادة للفطريات.

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واستطاع العلماء باستخدام التقطير بالبخار الحصول على 4% من الزيت العطري من المادة الخام. والمنتج النهائي هو الأكثر فعالية في المعالجة المضادة للفطريات للنباتات والأغذية والمباني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت عشبة الخنزير الأساسي لمنع ظهور الفطريات على نفايات مزارع الماشية. ويخطط العلماء كذلك لتطوير حماية مضادة للفطريات ستستخدم في مزارع الماشية والدواجن في جميع أنحاء روسيا.

يذكر أن هذه العشبة الخطيرة انتشرت في جمهورية تتارستان عام 2024 على مساحة 2.7 ألف هكتار. ولسوء الحظ لم يكن للصقيع الذي ضرب بعض المناطق الروسية في شهر مايو أي تأثير على الأعشاب الضارة الخطيرة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا