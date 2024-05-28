النجم السينمائي العالمي روبرت دي نيرو ينفعل بشدة ضد أنصار دونالد ترامب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انفعال النجم السينمائي العالمي روبرت دي نيرو بشدة ضد أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وكان الفائز بجائزة الأوسكار البالغ من العمر 80 عاما حاضرا خارج قاعة المحكمة في نيويورك، حيث وصلت محاكمة ترامب المتعلقة بتهم رشوة تتعلق بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، إلى مراحلها النهائية يوم الثلاثاء.

وفي الفيديو، يمكن سماع الممثل الهوليوودي نيرو وهو ينعت أنصار ترامب بـ"رجال العصابات"، بينما ردوا عليه بأنه "ممثل تجاوزه الزمن"، وبأن "أفلامه رديئة"، وبأنه "قذارة".

JUST IN: Actor Robert De Niro gets into a shouting match with a guy wearing a MAGA hat across the street from the Trump trial.



De Niro could be seen having a meltdown after a Trump supporter was heard calling him "washed up."



De Niro joined the Biden campaign on Tuesday to… pic.twitter.com/nR7wgTTLBh — Collin Rugg (@CollinRugg) May 28, 2024

جدير بالذكر أن دي نيرو منتقد لاذع لترامب، وهو قدم التعليق الصوتي لإعلان جديد مدته 30 ثانية يحذر من مخاطر عودة ترامب إلى الرئاسة.

المصدر: RT