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النجم السينمائي العالمي روبرت دي نيرو ينفعل بشدة ضد أنصار دونالد ترامب (فيديو)

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النجم السينمائي العالمي روبرت دي نيرو ينفعل بشدة ضد أنصار دونالد ترامب (فيديو)
Gettyimages.ru
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انفعال النجم السينمائي العالمي روبرت دي نيرو بشدة ضد أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وكان الفائز بجائزة الأوسكار البالغ من العمر 80 عاما حاضرا خارج قاعة المحكمة في نيويورك، حيث وصلت محاكمة ترامب المتعلقة بتهم رشوة تتعلق بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، إلى مراحلها النهائية يوم الثلاثاء.

وفي الفيديو، يمكن سماع الممثل الهوليوودي نيرو وهو ينعت أنصار ترامب بـ"رجال العصابات"، بينما ردوا عليه بأنه "ممثل تجاوزه الزمن"، وبأن "أفلامه رديئة"، وبأنه "قذارة".

جدير بالذكر أن دي نيرو منتقد لاذع لترامب، وهو قدم التعليق الصوتي لإعلان جديد مدته 30 ثانية يحذر من مخاطر عودة ترامب إلى الرئاسة.

المصدر: RT

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