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مصرع شخص وإصابة 23 في تدهور حافلة بشمال ولاية ميريلاند الأمريكية

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مصرع شخص وإصابة 23 في تدهور حافلة بشمال ولاية ميريلاند الأمريكية
Legion-Media
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لقي شخص حتفه وأصيب 23 آخرون في حادث تدهور حافلة في وقت مبكر من يوم الأحد على الطريق السريع شمال ولاية ماريلاند الأمريكية.

وذكرت شرطة ولاية ميريلاند في بيان إن الحافلة كانت تقل 24 شخصا عندما فقد السائق السيطرة عليها واصطدمت بحاجز الحماية على الطريق السريع في مقاطعة هارفورد حوالي الساعة السادسة صباحا.

وقالت الشرطة إن أحد الركاب توفي في مكان الحادث. وتم نقل السائق و22 راكبا للمستشفى، وقد أصيبوا بجروح متفاوتة.

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وأشارت الشرطة إلى أن الممرات المتجهة شمالا للطريق السريع أُغلقت لمعاينة الموقع، وأعيد فتحها بعد وقت قصير. ولم توجه الشرطة أي اتهامات على الفور، لكن فريقا من شرطة ولاية ماريلاند باشر التحقيق.

وبحسب الشرطة السيارة من طراز فورد.

وتقع مقاطعة هارفورد على بعد حوالي 55 كلم شمال بالتيمور.

المصدر: RT

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