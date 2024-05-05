مصرع سائق بعد اصطدام سيارته بإحدى بوابات البيت الأبيض (صور)

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي مصرع سائق سيارة اصطدمت ببوابة البيت الأبيض مساء السبت.

وقال جهاز الخدمة السرية في بيان له إنه عثر على السائق ميتا داخل السيارة بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة 10:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي عند البوابة الخارجية للبيت الأبيض، دون ذكر تفاصيل عن هوية سائق السيارة.

وأضاف الجهاز أنه نفذ عدة بروتوكولات أمنية وحاول عناصره تقديم مساعدة للسائق لكن تبين أنه قد توفي.

🚨#UPDATE: Photos taken by @PenguinSix shows the scene after a vehicle has crashed into the security barrier at the whitehouse as the male driver suspect is dead pic.twitter.com/E6lWGqr7RU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 5, 2024

وأكد البيان أنه لا يوجد أي تهديد على البيت الأبيض، مضيفا أن جهاز الخدمة السرية سيواصل التحقيق في الحادث، بينما أحال "جزء التحقيق المتعلق بالاصطدام المميت" إلى إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

المصدر: RT