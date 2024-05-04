على دراجة هوائية.. الرحالة المغربي إدريس يصل المنيا المصرية في طريقه لأداء الحج في السعودية ( فيديو)

وصل الرحالة المغربي إدريس اليوم السبت إلى محافظة المنيا على متن دراجة هوائية خلال رحلته التي انطلقت من المغرب إلى السعودية، وذلك لأداء مناسك الحج.

وقال الرحالة المغربي في حديث لوسائل الإعلام المصرية إنه يبلغ من العمر 65 عاما واعتاد أن يجري العديد من الرحلات داخل المغرب، حيث إنه يحرص على القيام برحلة لمسافة 2000 كم في كل عام.

وتابع: "هذا العام راودتني فكرة القيام برحلة دولية لزيارة عدة دول شقيقة، وفي ذات الوقت أغتنم الفرصة وأزور السعودية لاداء مناسك الحج"، مضيفا أنه بدأ رحلته في شهر أبريل 2024.

"إدريس" خرج على العجلة من المغرب إلى مكة لأداء مناسك الحج وبني سويف أول محطات وقوفه في مصر Posted by ‎المصري اليوم‎ on Thursday, May 2, 2024

واستكمل: "ستستغرق رحلتي للوصول إلى السعودية على متن دراجتي شهرين ونصف الشهر، أقطع يوميا على متنها حوالي 90 كلم حتى أكمل رحلتي إلى السعودية.

واشار إلى أن رحلته إلى السعودية كانت حلما يراوده منذ الصغر، وكانت أسهل وسيلة لديه هي الدراجة الهوائية، وشجعه وحفزه على القيام بتلك الرحلة بعض أصدقائه وعلى رأسهم الرحالة عمرو سليم.

الرحالة المغربي «إدريس».. خرج على العجلة لأداء مناسك الحج وبني سويف أولى محطاته (صور وفيديو)https://t.co/sNbIJtdUVSpic.twitter.com/P3xv0uOZUa — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) May 2, 2024

رحلتي لحد ما أوصل الأراضي المقدسة بالعجلة هتاخد مني شهرين ونص.. بمشي كل يوم بالعجلة حوالي 90 كيلو لحد ما أكمل رحلتي للسعودية.

وأوضح الرحالة المغربي أنه لم يواجه أي صعوبات في رحلته حتى الآن، والتي انطلقت من المغرب مرورا بـتركيا ثم مصر، معلقا: "لم تقابلني أي مشاكل خلال رحلتي سوى أن الأتراك لا يتحدثون العربية".

واختتم حديثه: " بمجرد وصولي إلى مصر شعرت وكأنني في بلدي المغرب، زرت أماكن كثيرة في القاهرة كالأزهر الشريف والحسين والسيدة زينب، جميع الأماكن اللي زرتها في القاهرة جميلة وأهلها رحبوا بي واكرموني بتضيفي للشاي والطعام المجاني".

المصدر: وسائل إعلام مصرية