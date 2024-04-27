معمر أمريكي يبوح بأسرار العمر الطويل

كشف المعمر الأمريكي فينسنت درانسفيلد الذي بلغ من العمر 110 أعوام عن أسرار طول عمره وبقائه بصحة جيدة.

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ووفقا لقناة WNBC التلفزيونية، ولد فينسنت درانسفيلد يوم 28 مارس عام 1914. ومنذ عام 1945 يعيش في منزله الخاص بمدينة ليتل فولز، بولاية نيو جيرسي. وبالإضافة إلى اهتمامه بنفسه لا يزال يقود سيارته أيضا. عمل الرجل كميكانيكي سيارات لأكثر من 60 عاما وتقاعد بناء على طلب زوجته.

وحسب قوله، كان دائما نشطا في مجال الحياة الاجتماعية، وعمل لمدة 80 عاما كمتطوع في قسم إطفاء الحرائق المحلي، حتى أنه كان رئيسا للقسم لبعض الوقت.

ويشير إلى أن التغذية الجيدة في مرحلة الشباب هي سر طول عمره، حيث كان خلالها يعمل في مزرعة لتربية الحيوانات، كان خلالها يحصل على تغذية جيدة ويشرب الحليب كثيرا.

ويقول: "شربت الحليب وأكلت جيدا. وأعتقد أن هذه كانت بداية جيدة للحفاظ على صحتي وقوة عظامي".

والسبب الآخر وفقا له، هو حبه للناس وموقفه الإيجابي تجاه الحياة.

ويقول: "أحاول دائما أن لا أفقد عزيمتي، حتى عندما لا تسير الأمور كما ينبغي".

المصدر: gazeta.ru