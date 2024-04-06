أكبر معمر في العالم يدخل موسوعة غينيس ويكشف سر طول عمره وسبب حيويته

كشف أكبر معمر في العالم جون ألفريد تينيسوود اليوم السبت،عن سر عمره المديد وحفاظه على صحته وقواه العقلية رغم شيخوخته.

ووفقا له فإن سر حفاظه على قدراته الجسدية والعقلية هو الحظ والاعتدال وتناول السمك ورقائق البطاطس كل يوم جمعة، كما أنه ليس مدخنا ونادرا ما يشرب الكحول، ولا يتبع نظاما غذائيا خاصا، باستثناء عشاء السمك ورقائق البطاطس مرة واحدة في الأسبوع.

وقال المعمر لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "إذا كنت تشرب كثيرا أو تأكل كثيرا أو تمشي كثيرا- إذا فعلت الكثير من أي شيء - فسوف تعاني في النهاية”، مضيفا: "الأمر محض حظ سواء عشت طويلا أو عشت حياة قصيرة لا يمكنك أن تفعل الكثير حيال ذلك".

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وتم تأكيد فوز الإنجليزي جون ألفريد تينيسوود، 111 عاما، باللقب الجديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويأتي ذلك بعد وفاة صاحب الرقم القياسي الفنزويلي، خوان فيسينتي بيريز، هذا الشهر عن عمر يناهز 114 عاما، فيما توفي الياباني جيسابورو سونوبي، الذي كان ثاني أطول الناس عمرا، في 31 مارس عن عمر 112 عاما.

وحصل تينيسوود على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الخميس في دار الرعاية حيث يعيش في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا.

ولد تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 1912، بعد أشهر قليلة من غرق السفينة تايتانيك، وعاش حربين عالميتين، وخدم في فيلق بالجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: أ ب