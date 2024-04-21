لقيمته المعنوية.. موظف سعودي يبحث عن صاحبة خاتم فقدته في المطار (فيديو)

شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض حادثة فريدة عندما نشر موظف مقطع فيديو على "سناب شات" بهدف إعادة خاتم زواج خاص فقدته امرأة في المطار، بسبب قيمته المعنوية عند صاحبته.

وكشف الموظف عبر مقطع الفيديو تفاصيل عثوره على الخاتم، قبل أن تلقى القصة رواجا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، علها تصل لصاحبة الخاتم مجهولة الهوية حتى الآن.

ويقول الموظف إنه عثر على الخاتم عند أحد مقاعد الجلوس في الصالة الخامسة بالمطار، فقرر أخذه خشية أن يضيع خلال تنظيف عمال النظافة للمكان، أو يأخذه أحد الركاب بدلا من وضعه في قسم المفقودات بالمطار.

أثار إعجاب واسع:



موظف في أحد المطارات يعثر على خاتم بـ ٣٠ ألف ريال لامرأة متزوجة منذ ١٠ سنوات ويطمئنها بعدم القلق والعودة إلى المطار لاستلامه. ❤️ pic.twitter.com/WRIdX70YRA — Golden Dose (@GoldenDose) April 19, 2024

وكشف الموظف أن الخاتم ذو قيمة معنوية كبيرة لصاحبته، حيث دونت عليه اسمها واسم آخر يعتقد أن زوجها، بالإضافة لتاريخ يعود لعشر سنوات هي تاريخ زواجهما كما يبدو.

وسلم الموظف الخاتم لقسم المفقودات في المطار، بينما لم يصل نداؤه بعد لصاحبة الخاتم رغم التداول الكبير للقصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول مدونون تفاعلوا مع القصة، إنهم عرفوا نوع الخاتم، والشركة التي تصنعه، وقدروا قيمته بنحو 8 آلاف دولار ما أضفى عليه قيمة مادية أيضا.

وقال أحد المغردين في منصة "إكس" حيث انتشرت هناك قصة الخاتم ومساعي موظف المطار لإعادته، "الله يوفقك ويسهل أمرك، أكيد بتسمع العلم وبتهرول على صالة 5، وكما ذكرت القيمة المعنوية عالية جداً لمثل هذه المقتنيات، الاهم واصلوا بالنشر مشكورين".

المصدر: منصة "إكس"