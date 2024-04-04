الرياح والفيضانات تتسبب بخسائر بشرية ومادية في العديد من المناطق الروسية (فيديو)

تسببت الرياح القوية والفيضانات الربيعية بخسائر بشرية ومادية، وغمرت المياه عدة مناطق في أنحاء روسيا.

وقال ممثل خدمات الطوارئ في موسكو لوكالة نوفستي اليوم:"حتى الساعة 09:00 من اليوم الخميس، أصيب 19 شخصا في المدينة، توفي منهم اثنان، وبين المصابين يوجد طفلان".

Sputnik

وكان محافظ مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين قد ذكر في وقت سابق أنه وبسبب الأحوال الجوية السيئة وصلت سرعة الرياح في المدينة إلى 21 م/ثا، وتوفي شخصان وأصيب آخرون.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الروسية إلى أن الفيضانات الربيعية أثرت على 34 منطقة في البلاد، وبحسب وزارة الطوارئ فإن المياه غمرت 384 مبنى سكنيا وأكثر من 5 آلاف قطعة أرض و150 جسرا منخفضا و102 من الطرق .

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر عملية إجلاء سكان القرى التي غمرتها الفيضانات في منطقة أورينبورغ، ونشر السكان المحليون من جبال الأورال ومناطق نهر الفولغا وتتارستان فيديوهات تظهر الفيضانات التي غمرت الطوابق الأولى من منازلهم وأثرت على المزارع.

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منسوب مياه الفيضانات في بعض المناطق الروسية وصل إلى متر واحد، ولم يستطع الأطفال الذهاب إلى المدارس، كما تخوف بعض السكان من ركوب سياراتهم الشخصية وفضلوا البقاء في المنازل لحين توقف تدفق المياه في الشوارع.

المصدر: وكالات روسية