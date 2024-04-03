رياح قوية تضرب موسكو وتسبب أضرارا في الممتلكات (صور+فيديو)

حذّرت وزارة الطوارئ الروسية المواطنين في مدينة موسكو من الرياح القوية التي تؤثر على العديد من مناطق المدينة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صادر مكتب الوزارة في موسكو:"تحذير طارئ.. في الثالث من أبريل الجاري من المتوقع أن تزداد سرعة الرياح في المدينة لتصل سرعتها إلى 16-20 م/ثانية".

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الرياح القوية على المدينة حتى الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، نصحت وزارة الطوارئ الروسية سائقي السيارات بتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة أمان كبيرة بين السيارات أثناء التنقل على الطرقات، وتجنب المناورات المفاجئة وعدم ركن السيارات بالقرب من الأشجار.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد نشرت اليوم صورا وفيديوهات للأضرار التي خلفتا الرياح القوية في المدينة، وبينت تضرر العديد من السيارات نتيجة سقوط الأشخار عليها.

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كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن بعض الحدائق والمتنزهات العامة في المدينة تم إغلاقها مؤقتا لتفادي خطر تأذي الناس من الأشجار التي قد تسقط نتيجة الرياح.

المصدر: وكالات روسية