مليونيرة إيطالية توصي بمبلغ 5 ملايين يورو لمرأة اعتنت بها حتى موتها وتحرم أقاربها من الميراث

ذكرت صحيفة L'Adige الإيطالية أن مليونيرة من مدينة روفيريتو الإيطالية، أوصت بثروتها البالغة 5 ملايين يورو للمرأة التي اعتنت بها حارمة 10 من ذويها من التركة.

وتوفيت ماريا مافاتي، سليلة عائلة نبيلة، في نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 80 عاما. ولم تكن متزوجة ولم يكن لها ورثة مباشرين.

إقرأ المزيد

وتقدر ممتلكاتها، التي تشمل شققا وقصرا تاريخيا وحسابات مصرفية، بنحو 5 ملايين يورو. وقد أورثت كل هذه الأملاك للمرأة التي اعتنت بها في السنوات الأخيرة من حياتها.

وبعد نشر الوصية، توجه أقارب مافاتي إلى محام وكتبوا بيانا إلى مكتب المدعي العام.

ووفقا لروايتهم فقد استغلت الممرضة حالة عجز وضعف المتوفية وصححت الوصية لصالحها.

وقام مكتب المدعي العام بتجميد ميراث مافاتي خلال التحقيق.

المصدر: نوفوستي