الثاني في يومين.. اكتشاف نفق سري بين قرغيزستان وأوزبكستان

اكتشفت الشرطة القرغيزية نفقين تحت الأرض في يومين، يؤديان من منازل السكان المحليين إلى أوزبكستان، ويستخدمان لتهريب العملة والبضائع.

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واشار المكتب الإعلامي لمديرية الشؤون الداخلية لمقاطعة جلال آباد، إلى أن رجال شرطة قرغيزستان اكتشفوا في منزل خاص، مدخلا سريا لنفق تحت الأرض يؤدي إلى أوزبكستان.

ووفقا للمكتب، عثر على المدخل السري للنفق يوم 20 مارس الجاري في غرفة بمنزل أحد سكان بلدة بك آباد عمره 41 عاما. وهذا النفق مزود بإضاءة كهربائية وسلم خاص ومجهز بكافة مستلزمات عبور الحدود ونقل البضائع بصورة غير شرعية.

وقد حفر النفق على عمق 12.5 متر وطوله 350 مترا وارتفاعه 2.2 متر وعرضه 1 متر.

يذكر أن رجال الشرطة عثروا قبل يوم في منزل شخص آخر عمره 38 عاما بنفس البلدة على نفق آخر عمقه 15م وطوله 130 م وارتفاعه1.7م.

ويشير مصدر في المكتب الإعلامي إلى أن رجال الشرطة يكتشفون بين فترة وأخرى هذه الأنفاق التي يستخدمها المجرمون لتهريب البضائع والعملات. ويحكم على أصحابها بالسجن 6-8 سنوات.

المصدر: rbc.ru