بالفيديو .. اكتشاف نفق للتهريب بين قيرغيزستان وأوزبكستان

اكتشفت الأجهزة الخاصة في قيرغيزستان نفقا بطول 130 مترا بالقرب من الحدود، تم استخدامه لتسليم البضائع المهربة إلى أوزبكستان.

وذكرت الخدمة الصحفية للجنة الأمن القومي في قيرغيزستان في بيان يوم الأربعاء: "أثناء تنفيذ الأنشطة العملياتية لتحديد القنوات غير القانونية للهجرة والتهريب، اكتشف موظفو لجنة الدولة للأمن القومي نفقا كان يستخدم للنقل غير القانوني للبضائع والأشخاص".

ووفقا للبيان، تم اكتشاف النفق تحت أرضية منزل أحد سكان قرية بيك آباد القريبة من الحدود مع أوزبكستان على عمق 15 مترا وبطول إجمالي هو 130 مترا، وارتفاع 1.7 متر.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال صاحب المنزل وهو من مواليد العام 1986، بتهمة تنظيم قناة للتهريب.

ولفت إلى أن موظفي اللجنة الحكومية للأمن الوطني شرعوا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد هوية جميع المتورطين في تنظيم عمل النفق، والأشخاص الذين عبروا بشكل غير قانوني حدود قيرغيزستان وأنواع البضائع التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني.

المصدر: نوفوستي