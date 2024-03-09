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خيمة وهودج جمل.. مجموعة من النساء توثق لحظة زف عروس على الطريقة القديمة في السعودية (فيديو)

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خيمة وهودج جمل.. مجموعة من النساء توثق لحظة زف عروس على الطريقة القديمة في السعودية (فيديو)
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أظهر مقطع فيديو متداول طريقة زف النساء قديما من خلال مشهد يحاكي الماضي في مهرجان "جادة الإبل" المقام بمنطقة حائل السعودية.

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وكانت فرقة من النساء داخل بيت شعر تدق الدفوف وتغني الأغاني التراثية، ثم قامت سيدتان باصطحاب العروس التي كانت مغطاة بالعباءة والطرحة السوداء ووضعها داخل هودج الجمل الذي أخذها وانطلق.

ونال المشهد إعجاب زائري المهرجان الذين كانوا يصورون ما تقوم به الفرقة للاحتفاظ به.

يذكر أن منطقة حائل تستضيف مهرجان "جادة الإبل" بقريته التراثية، التي تحتوي على العديد من الأنشطة، ومن أهمها خيمة البادية وقطار الجادة والخيالة والهجانة ومعرض الوانيات التراثية والسيارات الكلاسيكية، والمسابقات والفعاليات الثقافية والسوق التراثية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

 

 

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