مقطع فيديو للهجانة السعودية الأولى يثير تفاعلا
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يوثق ظهور فتاة سعودية لأول مرة على ظهر جمل ضمن فريق الهجانة التابع لوزارة الداخلية السعودية، خلال احتفالات المملكة بيوم التأسيس.
وأثار المقطع الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل تفاعلا كبيرا، حيث شارك عدد كبير من النشطاء فيديو لأول ظهور لفتاة تمثل الهجانة في المملكة معبرين عن فخرهم بالمملكة.
وكتبت إحدى الناشطات مع نشرها الفيديو: "الهجانة السعودية الأولى".
الهجانه السعودية الاولى— تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) February 23, 2024
واللي شاركت في #يوم_التاسيس
من قطاع #وزارة_الداخلية
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
pic.twitter.com/s8juVNAj3u
وعلقت إحدى الناشطات على منصة "إكس": "ماشاء الله تبارك الرحمن فخر من الأعماق الهجانة السعودية الأولى واللي شاركت في يوم التأسيس".
ماشاء الله تبارك الرحمن فخر من الأعماق— •🌻 | fatima • (@fatima_8e) February 23, 2024
الهجانه السعودية الاولى
واللي شاركت في #يوم_التاسيس
من قطاع #وزارة_الداخلية
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 https://t.co/3l4wnV2nfA
كما كتبت إحدى الناشطات: أول فتاة تمثل الهجانة بوزارة الداخلية وتشارك بيوم التأسيس.
وسرية (الهجانة الملكية) هي سرية أطلقت بتوجيه من وزير الداخلية وبالشراكة مع نادي الإبل والحرس الملكي لتخليد وترسيخ الموروث الثقافي للهجانة وتاريخهم الطويل.
الهجانه السعودية الاولى— نادي الغد الإعلامي (@nadi_alghd) February 22, 2024
واللي شاركت في #يوم_التاسيس
من قطاع #وزارة_الداخلية#فايز_الملكيpic.twitter.com/Tre0HBXeSP
وأطلق مدير الأمن العام السعودي، محمد البسامي، أمس الخميس، فرقة هجانة وزارة الداخلية بمحافظة الدرعية وأكد أن إطلاق فرقة الهجانة يأتي "بتوجيه من سمو وزير الداخلية احتفاء بيوم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام (1139هـ / 1727م)، وإحياء للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024م".
الوزارة تطلق فرقة الهجانة ضمن فعاليات الاحتفاء بـ #يوم_التأسيس .#يوم_بديناpic.twitter.com/lFD6P8NWNa— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 22, 2024
المصدر: RT