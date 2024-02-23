مقطع فيديو للهجانة السعودية الأولى يثير تفاعلا

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يوثق ظهور فتاة سعودية لأول مرة على ظهر جمل ضمن فريق الهجانة التابع لوزارة الداخلية السعودية، خلال احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

وأثار المقطع الذي نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل تفاعلا كبيرا، حيث شارك عدد كبير من النشطاء فيديو لأول ظهور لفتاة تمثل الهجانة في المملكة معبرين عن فخرهم بالمملكة.

وكتبت إحدى الناشطات مع نشرها الفيديو: "الهجانة السعودية الأولى".

الهجانه السعودية الاولى

واللي شاركت في #يوم_التاسيس

من قطاع #وزارة_الداخلية

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦



pic.twitter.com/s8juVNAj3u — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) February 23, 2024

وعلقت إحدى الناشطات على منصة "إكس": "ماشاء الله تبارك الرحمن فخر من الأعماق الهجانة السعودية الأولى واللي شاركت في يوم التأسيس".

ماشاء الله تبارك الرحمن فخر من الأعماق

الهجانه السعودية الاولى

واللي شاركت في #يوم_التاسيس

من قطاع #وزارة_الداخلية

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 https://t.co/3l4wnV2nfA — •🌻 | fatima • (@fatima_8e) February 23, 2024

كما كتبت إحدى الناشطات: أول فتاة تمثل الهجانة بوزارة الداخلية وتشارك بيوم التأسيس.

وسرية (الهجانة الملكية) هي سرية أطلقت بتوجيه من وزير الداخلية وبالشراكة مع نادي الإبل والحرس الملكي لتخليد وترسيخ الموروث الثقافي للهجانة وتاريخهم الطويل.

وأطلق مدير الأمن العام السعودي، محمد البسامي، أمس الخميس، فرقة هجانة وزارة الداخلية بمحافظة الدرعية وأكد أن إطلاق فرقة الهجانة يأتي "بتوجيه من سمو وزير الداخلية احتفاء بيوم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام (1139هـ / 1727م)، وإحياء للإرث ومواكبة للتزامن مع عام الإبل 2024م".

المصدر: RT