السعودي عبد الله السكيتي يكشف قصة تحوله من إمام مسجد لمغن (فيديو)

روى المغني السعودي عبد الله السكيتي قصة تحوله من إمام مسجد إلى مغن، مؤكدا أنه لو رجع به الزمن لاختار الغناء منذ البداية.

وأكد السكيتي أنه كان يحرم الأغاني في الماضي لكن بعد تعمقه في المعرفة تغيرت بعض أفكاره وقناعاته وهو أمر طبيعي يفرضه مرور الوقت.

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وأفاد المغني السعودي بأنه في مرحلة وعي جديدة يبحث فيها عن فائدة الأعمال الموسيقية بحلالها وحرامها.

وعن سؤال حول مصيره يوم القيامة، قال السكيتي إن الله أكرم من أن يعاقبه على أمور مختلف فيها خاصة وأن تحريم الغناء أمر مختلف فيه.

وصرح المغني السعودي "أنا كنت أحرم الأغاني سابقا لكن بعد البحث تغيرت بعض القناعات، ولو رجع بي الزمن لصرت مغنيا من البداية".

وعبر السكيتي عن سعادته بامتلاكه قاعدة جماهيرية من محبي فنه موضحا أن ذلك يحفزه للاستمرار في الغناء.

ويشدد على أن ما حدث معه ليس تحولا بل تطورا، فكثير من الأعمال تندثر مع مرور الوقت لعدم مواكبتها للتطورات.

المغني عبدالله السكيتي:



"أنا كنت أحرم الأغاني سابقا لكن بعد البحث تغيرت بعض القناعات، ولو رجع فيني الزمن صرت مغني من البداية، ووالله العظيم فيه ناس يشوفوني أفضل من محمد عبده!!" pic.twitter.com/cCx6CHP2Qv — Golden Dose (@GoldenDose) March 7, 2024

المصدر: موقع "مزمز" السعودي + منصة "X"