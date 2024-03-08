السعودية.. افتتاح أول مسجد يشيد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (فيديو)

افتتح في مدينة جدة السعودية يوم أمس، أول جامع في العالم يشيد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بمبادرة من سيدة الأعمال وجنات محمد عبد الواحد، إهداء إلى روح زوجها الراحل.

وأقيم المسجد على مساحة 5600 متر مربع، واستغرق الانتهاء منه 6 أشهر تقريبا، من خلال 4 طابعات من إنتاج شركة (جوانلي) Guanli الصينية.

بُني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بتكلفة 20 مليون ريال..

سيدة سعودية تُهدي زوجها الراحل جامع هو الأول من نوعه في العالم

عبر:@sultan_mr_pic.twitter.com/APYNfIRSx2 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 8, 2024

وأكدت وجنات عبد الواحد في تصريحها أنها أرادت، كسيدة أعمال سعودية، المساهمة في إدخال هذه التقنية الحديثة إلى المملكة، لتكون من أوائل الدول المستخدمة لها، "وتبلورت الفكرة في بناء جامع يهدى لروح زوجها الراحل، ليصبح بذلك أول جامع في العالم يتم بناؤه بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد"، بحسب قولها.

وأضافت: "يمثل ذلك نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا والبناء الحديث، وخطوة في مجال الابتكار المعماري وممارسات البناء المستدامة على مستوى السعودية والمنطقة ككل، وهو ما يتقاطع مع مبادرة البناء الحديث التي تعمل تحت إشراف برنامج الإسكان".

وفي تصريحات سابقة لها ذكرت سيدة الأعمال السعودية أن تكلفة المسجد بلغت حوالي 20 مليون ريال سعودي.

المصدر: مواقع إخبارية سعودية