بفستان من توقيع رونالدو.. جورجينا تفاجئ "أسبوع الموضة" في باريس (فيديو)

لفتت الأرجنتينية جورجينا رودريغيز حبيبة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق نادي النصر السعودي الأنظار، خلال "أسبوع الموضة" بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وظهرت جورجينا في مقطع فيديو وهي تسير على منصة العرض مرتدية فستانا رياضيا باللون الأحمر يحمل توقيع رونالدو. واعتمدت خلال العرض ربطة شعر عادية إلى الخلف مع وضع مكياج بسيط.

وكتب رونالدو على ظهر الفستان "إلى الحب في حياتي .. كريستيانو رونالدو".

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جورجينا عرضت زيا للعلامة السويسرية الشهيرة "فيتمينتس Vetements"، التي انطلقت عام 2014، لكن هذه المرة بتصميم مختلف وغير تقليدي، إذ ارتدت فستانا طويلا مصنوعا من قميص رياضي لرونالدو، يعود إلى فترة تمثيله فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن دون أن يحمل علامة النادي الشهيرة.

وقالت الصحيفة إن الدمج بين الموضة والأزياء الرياضية، أو ما يُعرف بـ "بلوك كور blokecore"، بدأ يكتسب شعبية كبيرة الموسم الجاري.

وشاركت جورجينا في الأسبوع الخاص عبر عرض مجموعة "Women Ready-Weather" للشتاء والخريف.

المصدر: "ماركا"