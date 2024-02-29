"رمي العارضات بالقمامة".. عرض أزياء مثير للجدل بأسبوع الموضة في ميلانو! (فيديو)

قررت علامة Avavav التجارية تسليط الضوء على إحدى المشكلات الاجتماعية، ونظّمت عرضا غريبا للأزياء، قام فيه الحاضرون برشق العارضات بالقمامة.

وخلال أسبوع الموضة في ميلانو قرر القائمون على علامة Avavav التجارية توزيع دلاء مليئة بالقمامة على الحاضرين قبل عرض أزياء علامتهم، وطلبوا من الناس رمي العارضات بالقمامة أثناء العرض.

وأشار مؤسسو العلامة التجارية إلى أنهم ومن خلال هذا العرض الغريب "أرادوا تسليط الضوء على مشكلة ملحة، هي العنف النفسي في شبكات التواصل الاجتماعي، وتذكير الناس بأهمية أن يكونوا إنسانيين في عصر الكارهين والروبوتات والأشخاص الذين ينتقدون الآخرين من وراء الشاشات عبر الإنترنت".

إقرأ المزيد

وبحسب شهود عيان فإن الحضور شعروا ببعض الارتباك في البداية، ولكنهم انخرطوا في الفكرة فيما بعد، وبدأوا برمي العارضات والعارضين بالقمامة وقشور الموز وأكواب القهوة.

المصدر: tochka.by