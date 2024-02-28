تعويض سخي لمضيفة طيران فنلندية بسبب "الواي فاي"

ذكر موقع "هلسنغين سانومات" الفنلندي أن مضيفة طيران من شركة Finnair حصلت على تعويض سخي لنهاية الخدمة جراء فصلها التعسفي من العمل.

ووفقا للموقع، فقدت مضيفة الطيران وظيفتها لاستخدامها خدمة "الواي فاي" المخصصة للعملاء. فقامت خلال 19 رحلة باستخدام أسماء الركاب وأرقام مقاعدهم للدخول للشبكة بشكل غير مصرح به، وهو ما يعد مخالفة.

وبعد هذه الحادثة قامت شركة النقل الجوي بالتحقيق مع 123 موظفا للوقوف على مخالفات استخدام "الواي فاي".

وأظهرت التحريات أن 22 موظفا استخدموا الانترنت لأكثر من 36 مرة وكان عقابهم الفصل من العمل، أما الباقون فقد اكتفت الشركة بتوجيه إنذار لهم. ليتضح في النهاية أن أكثر من 700 موظف اعتادوا على القيام بهذا النوع من المخالفات، واستخدام شبكة "Wi-Fi" المخصصة لخدمة الركاب.

وكانت المضيفة ضمن من تقرر فصلهم من شركة "Finnair" لكنها اعتبرت أن قرار الفصل تعسفي وغير مبرر، وقررت اللجوء للمحكمة التي انحازت إلى جانب المضيفة، وقضت بدفع الشركة تعويضا لها قدره 21 ألف يورو .

المصدر: Lenta