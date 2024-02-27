وفاة رجل بلدغة "وحش هيلا"!

أفادت تقارير أن رجلا من كولورادو الأمريكية توفي بتاريخ 16 فبراير، بعد 4 أيام فقط من تعرضه للدغة سحلية تعرف بـ"وحش هيلا"، كان يعتني بها كحيوان أليف في منزله.

ويقال إن كريستوفر وارد، البالغ من العمر 34 عاما، بدأ يتقيأ ويواجه صعوبة في التنفس في غضون دقائق من اللدغة.

وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى ووضعه على أجهزة دعم الحياة، إلا أن الضحية توفي بعد أقل من أربعة أيام.

ونقلت السحلية للرعاية في محمية للزواحف في داكوتا الجنوبية، حيث يتم اختبار عينات من اللعاب بحثا عن علامات ذات صفات فريدة قد توفر تفاصيل جديدة للقضية. وفي هذه الأثناء، تعزى الوفاة إلى الحساسية تجاه سم الزواحف.

وقال ستيفن ماكيسي، عالم الأحياء بجامعة شمال كولورادو، لمراسل شبكة CBS news، بريان ماس: "هذه نتيجة غير عادية للغاية للدغة "وحش هيلا"".

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وتعرف "وحش هيلا" بأنها سحلية صغيرة يبلغ طولها نصف متر وموطنها الأصلي ولاية سونورا في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك.

وتحظى السحلية باهتمام عشاق الزواحف، نظرا لملمسها المتعرج المميز وجلدها المتموج باللونين الأسود والبرتقالي، وكونها تبدو أليفة كالفئران الصغيرة.

ومع ذلك، يحمل لعاب السحلية العديد من الإنزيمات السامة القاتلة.

وعلى الرغم من عدم وجود مضاد للسم، نادرا ما تؤدي اللدغات إلى أكثر من موجة قصيرة نسبيا من الألم، وكذلك التورم ونوبات الغثيان والضعف.

وانتشرت تقارير عن حدوث زهاء ست حالات وفاة قد تُعزى إلى لدغة "وحش هيلا"، ولكن من المستحيل استخلاص أي استنتاجات حول طبيعة وسبب الوفاة، أو ما إذا كان الأمر له علاقة بسم ثعبان ما.

وحتى في حالة وفاة رجل كولورادو بالذات، فإن الروابط بين اللدغة وسبب الوفاة هي مجرد تخمينات.

المصدر: ساينس ألرت