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سائحة بريطانية تنجو من موت محقق بعد سقوطها من ارتفاع شاهق

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سائحة بريطانية تنجو من موت محقق بعد سقوطها من ارتفاع شاهق
dzen.ru
صورة أرشيفية
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أفادت شبكة "بي بي سي" بأن سائحة سقطت من ارتفاع 20 مترا في أثناء جولة في الجبال ونجت من الموت المحقق.

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وكانت سائحة، لم يذكر اسمها، مسافرة عبر محمية البحيرات الطبيعية في كمبريا عندما قررت تسلق جبل بلينكاثرا في سلسلة الجبال شارب إيدج. وفي لحظة ما، سقطت من منحدر زلق، وتدحرجت إلى الأسفل. وبعد أن سقطت من ارتفاع حوالي 20 مترا، تمكنت من التشبث بالحجارة.

وقد لاحظها أحد السياح. وتمكّن من الوصول إليها وتقديم الإسعافات الأولية، كما قام باستدعاء رجال الإنقاذ. وتم إنزالها من الجبل باستخدام الحبال، ونقلها بطائرة مروحية إلى المستشفى. وحالتها الآن مستقرة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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