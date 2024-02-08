انزلاق طيني يغمر منزلا مأهولا جنوب شرق كازاخستان (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxpv
غمر انزلاق طيني منزلا مأهولا بداخله أربعة أشخاص بينهم طفلان في مقاطعة ألماتا في جنوب شرق كازاخستان وسط عمليات إنقاذ لإخراج المتضررين.
ووفق وسائل الإعلام، تسبب الانزلاق بتدفق طيني بحجم 3200 متر مكعب في منطقة تاو سامال في حوالي الساعة الثانية صباحا.
وبحسب البيانات الأولية، حدث الانهيار الأرضي بسبب تشبع التربة بالمياه من جراء كسر في أنبوب إمداد مائي وتدفق المياه منه.
وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة وسط تواصل عمليات الإنقاذ لإخراج العالقين.
المصدر: غازيتا رو