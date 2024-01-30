قتيلان وجرحى جراء انفجار بمنزل في وسط كازاخستان (صور+فيديو)

أعلنت سلطات مقاطعة كاراغاندا في وسط كازاخستان صباح اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال، نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مبنى سكني في قرية بوتاكارا، الليلة الماضية.

وحسب السلطات، فقد وقع الانفجار بعد منتصف الليل بقليل في مبنى سكني يضم طابقين و12 شقة، ويقيم فيه 46 شخصا، كان 35 منهم بداخله لحظة الحادث.

وتم انتشال ستة أشخاص من تحت الأنقاض، نقلوا إلى المستشفى المحلي. وبعد ذلك بقليل تم العثور على قتيلين.

وشارك في أعمال الإنقاذ 139 من رجال الطوارئ و32 قطعة من المعدات.

المصدر: "سبوتنيك"