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روسيا.. رجل يعيش 6 سنوات مع فك اصطناعي في معدته

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روسيا.. رجل يعيش 6 سنوات مع فك اصطناعي في معدته
Sputnik
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 قال دميتري بيجلوف وزير الصحة في كوزباس، إن أحد سكان مقاطعة كيميرفو، ابتلع قبل ست سنوات طقم أسنان اصطناعية، وظل في معدته طوال هذه الفترة حتى تمكن الأطباء أخيرا من إخراجه.

وأضاف: "ذهب أحد سكان كيميروفو إلى المستشفى وهو يعاني من ألم حاد في البطن. وفي صورة الأشعة السينية، وجد الأطباء طقم أسنان في معدته".

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وتبين أن الرجل ابتلع قبل عدة سنوات، طقم أسنان اصطناعية ولما أنه لم يشعر بأي ألم، لم يقم بزيارة الطبيب.

وبقي الجسم الغريب في معدته دون أن يسبب أي إزعاج لفترة طويلة.

لكن بعد زيارته للمستشفى، قام فريق جراحي بإزالة الطقم باستخدام طريقة طفيفة التوغل. وبعد ذلك تم إخراج المريض وهو موجود حاليا في المنزل.

وأوضح وزير الصحة الإقليمي، أن طقم الأسنان، بقي ست سنوات في بطن المريض.

المصدر: نوفوستي

 

 

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