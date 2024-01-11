أولى علامات إعتام عدسة العين

يتطور إعتام عدسة العين في 90 بالمئة من الحالات لدى الأشخاص الذين أعمارهم 60-70 عاما. ولكن يمكن أن يعاني الشباب من ذلك أيضا.



ويقول الدكتور مكسيم لادانوف أخصائي طب وجراحة العيون في مقابلة مع Gazeta.Ru: "يرتبط تطور إعتام عدسة العين بالعمر، ويلاحظ عادة بعد سن 60 عاما. ولكن يمكن للمرض أن يظهر في وقت أبكر بكثير - في عمر 40 عاما مثلا. ويمكن أن يتطور إعتام عدسة العين في سن مبكرة بصورة خاصة بسبب إصابات الرأس أو نتيجة لأمراض أخرى".

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ووفقا له، العلامة الرئيسية لإعتام عدسة العين هي "عدم وضوح الرؤية"، المرتبطة بظهور ضباب أمام العينين، حيث يرى الشخص صورة ضبابية للأشياء القريبة والبعيدة. بالطبع هناك علامات أخرى يجب أن تثير الانتباه.

ويقول: "كلما تقدم المرض بشكل أسرع، يبدو الوسط المحيط أكثر قتامة. ولم تعد الألوان المألوفة ساطعة كما كانت من قبل، وتبدو للشخص بشكل مختلف. بالإضافة إلى ذلك، تنخفض الرؤية الليلية لدى الأشخاص الذين يعانون من إعتام عدسة العين. ويرجع ذلك إلى أن العدسة المعتمة تسمح بمرور كمية أقل من الضوء إلى شبكية العين، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل ملحوظ، وإذا لم يراجع الشخص طبيب العيون في الوقت المناسب، فقد تكون العواقب لا رجعة فيها".

ويشير الطبيب، إلى أن إعتام عدسة العين يعالج حاليا بنجاح جراحيا.

ويقول: "إن أحد أكثر التقنيات فعالية التي يمارسها جراحو العيون في كثير من الأحيان هو استحلاب العدسة. يتضمن هذا الإجراء الجراحي البسيط إزالة العدسة المعتمة باستخدام الموجات فوق الصوتية واستبدالها بعدسة صناعية جديدة".

ويضيف: "أظهرت العديد من الحالات السريرية نجاح استحلاب العدسة في علاج إعتام عدسة العين مع الغلوكوما أو اللابؤرية Astigmatism أو قصر النظر أو طول النظر. فمثلا إذا أصيب المريض بإعتام عدسة العين بسبب الغلوكوما، فيمكن لجراحي العيون إجراء عملية جراحية مشتركة لإعتام عدسة العين والجلوكوما في نفس الوقت".

المصدر: Gazeta.Ru