الهند تقدم لمصر 50 رمحا تقليديا طلبتها الحكومة (صورة)

في لفتة رمزية وذات أهمية ثقافية، قامت الهند بتوسيع صداقتها الدبلوماسية لمصر من خلال إهداء رماح "بالمز" التقليدية، رماح الحرس الشخصي للرئيس (PBG).

وقام سكرتير الرئيس الهندي شري راجيش فيرما بالنيابة عن رئيس الجمهورية بتسليم 50 رمحا إلى سفير مصر لدى نيودلهي وائل حامد.

وتم تقديم رماح "بالام" - وهي رماح تتسم بأهمية احتفالية وتاريخية كبيرة في الهند، عقب طلب الحصول عليها بمبادرة من الحكومة المصرية، مما يدل على التراث الثقافي المشترك والاحترام المتبادل.

وتمت الإشارة إلى أن طول الرمح الواحد يبلغ تسعة أقدام وتسع بوصات، وهو مزين بالشعار الأحمر والأبيض المذهل.

المصدر: "صدى البلد" الإنجليزية