سيدة هندية توجه لزوجها لكمة قاتلة لرفضه الاحتفال بعيد ميلادها في دبي

قتلت امرأة هندية زوجها بضربة قوية على أنفه لأنه رفض اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها.

إقرأ المزيد



ووفقا لتقرير الشرطة "توفي الرجل البالغ من العمر 36 عاما نتيجة اللكمة التي وجهتها زوجته إلى أنفه بسبب رفضه قضاء الاجازة في دبي والاحتفال بعيد ميلادها هناك".

ويشير مصدر في الشرطة إلى أن ضربة الزوجة رينوكا (38 عام) كانت قوية جدا، بحيث أن زوجها نيهيل أصيب بنزيف شديد وفقد الوعي وتوفي.

ووفقا لضابط الشرطة: "اتضح أن أنف نيخيل مكسور مع عدد من أسنانه. وبسبب النزيف الشديد، فقد نيخيل وعيه".

مات الرجل بعد الضربة. وسجلت الشرطة قضية جنائية ضد المرأة، وتم احتجازها لمواصلة التحقيق.

المصدر: نوفوستي