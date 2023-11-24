 
مباشر

الكاميرا ترصد جرذان عملاقة نادرة لأول مرة في التاريخ

متفرقات

الكاميرا ترصد جرذان عملاقة نادرة لأول مرة في التاريخ
الجرذ وانغونو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wh5w

كان فريق من علماء المتحف الميداني في شيكاغو، قد اكتشف عام 2017، نوعا جديدا من الجرذان العملاقة التي يعتقد أنها تستطيع كسر ثمرة جوز الهند بأسنانها الحادة.

إقرأ المزيد
زرافات نادرة بيضاء اللون تظهر في كينيا
زرافات نادرة بيضاء اللون تظهر في كينيا


وتشير New Atlasـ إلى أن الكاميرا رصدت هذا المخلوق النادر للغاية في البرية لأول مرة.
ويذكر أن جرذان وانغونو (الاسم العلمي Uromys vika) تعيش في جزيرة في جنوب المحيط الهادئ تحمل نفس الاسم. يمكن أن يصل طول هذا النوع من الجرذان إلى 45.7 سم ووزنها إلى 1 كغم. وهي أكبر بثلاث- أربع مرات من الجرذان العادية.

وكان الناس سابقا يعرفون شكل هذه الجرذان بفضل الرسوم التوضيحية التي رسمت استنادا إلى وصف السكان المحليين والعلماء المحظوظين الذين رأوا عينة واحدة بأعينهم. والآن تمكنت الكاميرات المثبتة في جميع أنحاء الجزيرة من التقاط 95 صورة واضحة.

الكاميرا ترصد جرذان عملاقة نادرة لأول مرة في التاريخ

ويقول الدكتور تيرون لافيري: "تظهر الصور أن الجرذ العملاق وانغونو يعيش في الغابات البدائية في زائير، حيث تمثل هذه المنطقة (خاصة أراضي قبيلة دوكوسو) آخر موطن متبقي لهذا النوع.  ولكن للأسف تمت الموافقة بالفعل على إزالة الغابات في زائير، وإذا استمر هذا، فسوف تنقرض هذه الجرذان العملاقة".

المصدر: mail.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا