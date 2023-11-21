دخلت موسوعة غينيس بصنع أطول شعر مستعار في العالم

دخلت النيجيرية هيلين ويليامز موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تمكنت من صنع أطول شعر مستعار في العالم.

بلغ طول الشعر المستعار الذي صنعته ويليامز 350 مترا، واستغرق صنعه 11 يوما، واستخدم لصناعته ألف خصلة شعر خاصة، و12 علبة مثبت شعر، و6.3 ألف دبوس شعر، و35 أنبوبا من الغراء اللاصق.

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ووفقا لموقع غينيس للأرقام القياسية فإن صاحبة هذا الإنجاز تعمل كصانعة للشعر المستعار منذ 8 سنوات، وتصنع ما بين 50 إلى 300 باروكة أسبوعيا، وتنقل خبراتها لطلابها الذين تعلمهم هذه المهنة.

وفي تعليق على هذا العمل قالت هيلين ويليامز:" هذا أفضل إنجاز تمكنت من تحقيقه في حياتي".

المصدر: mir24.tv