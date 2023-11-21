نشر موقع "روس ليس إنفورغ" الإلكتروني الروسي صورة فوتوغرافية فضائية لشجرة رأس السنة الرئيسة في البلاد.

وسيتم نصب الشجرة في الساحة الحمراء، بصفتها شجرة رأس السنة الرئيسة 2024.

روس ليس إنفورغ

وقال ناطق باسم مؤسسة "روس ليس إنفورغ" إن شجرة رأس السنة بارتفاع 25 مترا وتم قطعها في منطقة فريازينو بضواحي موسكو، يحق لها العام الجاري أن توصف بـ"حسناء الكرملين". ويشار إلى أن عمر شجرة الشوح يقارب 84 عاما فيما يبلغ قطر جذعها 60 سنتيمترا.

وقال الناطق إن حوالي 50-70 شجرة شوح تتنافس كل عام على لقب "حسناء الكرملين الرئيسة". ويتم اختيار الشجرة وفقا لعدة معايير، حيث يجب أن يكون لها جذع أملس وغير منحن، بالإضافة إلى تاج مخروطي الشكل مع إبر ليست سميكة جدا كيلا تظلل زينة رأس السنة. ومن بين أمور أخرى، يجب أن تنمو الشجرة في غابة يمكن للمعدات الوصول إليها لقطعها ونقلها.

يذكر أن شجرة رأس السنة 2023 تم اختيارها على مدى ستة أشهر بين 62 شجرة شوح من مناطق الغابات القريبة من موسكو. وفقا لشروط المسابقة كان يجب ألا يقل ارتفاعها عن 25 مترا وألا يزيد عمرها عن 120 عاما، وفازت حينها "الحسناء الخضراء" البالغة من العمر 95 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا