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دب بري يهاجم ناشطا بيئيا في بولندا

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دب بري يهاجم ناشطا بيئيا في بولندا
m24.ru
صورة أرشيفية
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أفادت إدارة الغابات البولندية "لوتوويسكا"، بأن دبا بريا هاجم ناشطا بيئيا في بولندا وألحق به إصابات عديدة.

"وأشار الموقع الإلكتروني للغابات الحكومية إلى أن إدارة الغابات "لوتوويسكا" تلقت معلومات حول حادث خطير وقع بالقرب من قرية خولسكوي المحلية.

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ويشار كذلك إلى أن الدب هاجم رجلا بالقرب من جحر معروف ومسيطر عليه، واكتشفه أحد الموظفين في الغابات في يناير عام 2023. وقد تم إيقاف كافة الأعمال في تلك المنطقة حيث وضعت كاميرا لمراقبة الموقع المحيط بالجحر.

وحسب المعلومات الواردة من إدارة الغابات، فإن الضحية هو ناشط تابع لمبادرة "الكاربات البرية" البيئية التي طالبت بإنشاء منطقة حماية حول هذا الجحر تحديدا.

فيما لم يصب زميله في الحادث وطلب المساعدة على الفور، ونُقل المصاب إلى المستشفى متأثرا بجروح خطيرة.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الغابات الحكومية البولندية:" للأسف فإنهم أطلقوا بهدوء الحيوان الذي يستعد للسبات الشتوي، مما أثار وضعا مأساويا أصبحوا مساهمين فيه".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

 

 

 

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