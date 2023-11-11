 
مباشر
عاجل
مراسلنا: دبابات إسرائيلية وطائرات مسيرة تطلق النار نحو المواطنين النازحين في محيط مجمع الشفاء الطبي

شاهد.. دب يهاجم عمالا في جمهورية ساخا الروسية (فيديو)

متفرقات

شاهد.. دب يهاجم عمالا في جمهورية ساخا الروسية (فيديو)
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wedp

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة بجمهورية ساخا (ياقوتيا) شمال شرقي روسيا بتعرض رجلين لهجوم دب بمنطقة لينسكي الحرجية في الجمهورية.

إقرأ المزيد
روسيا.. إنقاذ غراب علق لأيام بخيط ممتد بين الأشجار! (فيديو)
روسيا.. إنقاذ غراب علق لأيام بخيط ممتد بين الأشجار! (فيديو)

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قرية فيتيم ويتلقيان الرعاية الطبية الطارئة وحالتهما الصحية مستقرة".

وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بتعرض عاملين في حقل تشايادينتسكي في ياقوتيا لهجوم دب، وأضافوا أنه تم قتل الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد هرع لمساعدة الرجلين.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا