روسيا.. إنقاذ غراب علق لأيام بخيط ممتد بين الأشجار! (فيديو)

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر عملية إنقاذ غراب كان قد علق لأيام بخيط ممتد بين الأشجار في مدينة أوفا الروسية.

وأشارت قناة Readovka على تليغرام، إلى أن الطائر كان قد علق بخيط ممتد بين الأشجار في أحد المصحات بمدينة أوفا الروسية، وعلق على ارتفاع عال لذا كان من الصعب إنقاذه وبقي 4 أيام تقريبا على هذا الحال.

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وبعد انتشار مقاطع فيديو للطائر المسكين على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، لاحظها موظفو مركز إعادة تأهيل الحيوانات في المدينة، وحضروا إلى مكان الحادثة وتمكنوا من إنقاذ الطائر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائر بأيد أمينة الآن، لكن جناحه يحتاج إلى العلاج.

المصدر: Telegram/ Readovka