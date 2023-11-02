اليابان..الدببة تهاجم البشر

وفقا لتقرير وزارة حماية البيئة اليابانية، هاجمت الدببة البشر، فقط في شهر أكتوبر المنصرم 71 مرة.



ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة من أبريل إلى شهر أكتوبر 2023 سجل ما لا يقل عن 180 هجوما للدببة على البشر وهذا أعلى بـ 22 مرة، مقارنة بالرقم السابق المسجل عام 2020.

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وقد تعرض سكان 18 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية إلى هجمات الدببة، وأكبر عدد لهذه الهجمات سجل في شمال شرق أكيتا (61) وإيواتي (42). وقد تسببت هذه الهجمات بموت خمسة أشخاص، وهذا يطابق العدد القياسي المسجل في عام 2021.

ويؤكد تقرير الوزارة أن الدببة قد تستمر في البحث بنشاط عن الطعام قبل فترة السبات الشتوي وحتى بعد بداية شهر نوفمبر، لذلك يجب على سكان اليابان البقاء يقظين، وخاصة عند المشي مسافات طويلة في الجبال، وتثبيت أجراس على ملابسهم، لأن رنينها يخيف الحيوانات.

ويذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كانت قد ذكرت يوم 25 أكتوبر المنصرم، أن السكان أبلغوا الجهات المعنية عن رؤية الدببة في الجبال ما لا يقل عن 111 مرة.

وكما هو معلوم، تقليديا تصبح الدببة عدوانية قبل موعد السبات الشتوي. ووفقا للخبراء يعود سبب زيادة هجمات الدببة هذا العام إلى قلة محصول البلوط والكستناء البري، الذي يشكل جزءا مهما من النظام الغذائي للدببة. لذلك يضطرهم نقص الغذاء إلى الاقتراب من المناطق المأهولة بالسكان بحثاً عن النفايات الصالحة للأكل وتدمير الحقول والبساتين. تعيش الدببة في اليابان في جزر هوكايدو وهونشو.

المصدر: تاس