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مقتل شخصين بهجوم دب عليهما في متنزه في كندا

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مقتل شخصين بهجوم دب عليهما في متنزه في كندا
Globallookpress
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قتل شخصان نتيجة هجوم شنه دب في محمية "بانف" الوطنية الكندية، غرب ولاية ألبرتا، بحسب ما ذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية.

وتلقى رجال الإنقاذ، تنبيها من أحد أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس" يشير إلى هجوم دب داخل المتنزه، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المكان إلا ليلة السبت، حيث وجدوا اثنين من السياح قتيلين، ولم يتم الكشف عن هويتيهما.

وأكدت القناة أن الدب كان في مكان قريب، وتم القضاء عليه.

 

 

المصدر: CBC

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