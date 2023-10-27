لقطات تصوّر لحظة اصطدام راكب أمواج بحوت في سيدني!

رصدت كاميرا رجل عمره 55 عاما، كان يمارس رياضة ركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سيدني الأسترالية، لحظة اصطدامه بحوت أحدب خرج من الماء وهبط فوقه ليسحبه إلى الأعماق.

وتصوّر اللقطات جيسون برين وهو يقول: "تبا، لقد صدمني حوت للتو". وقال لاحقا: "اعتقدت أنني انتهيت، لأكون صادقا. فكرت لبضع ثوان: هذا هو معنى الموت".

‘I thought I was gone’: video captures whale body-slamming windsurfer at Sydney beach https://t.co/Ho0nlXbEbn via @IrishTimesWorld — Irish Times World (@IrishTimesWorld) October 26, 2023

وبينما كان يصارع والحوت من تحته، شعر بجلد الحوت الناعم، ثم انقطع الحبل المربوط بساقه، ليشق طريقه عائدا إلى السطح وإلى لوحه. وعندما وصل إلى الشاطئ، رأى بعض زملائه وأخبرهم بما حدث.

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وقال برين: "لقد ظنوا أنني كنت أروي قصة مختلقة، ثم أدركت أن كاميرا GoPro الخاصة بي قد التقطت كل شيء".

وصادف أيضا أن أحد المارة كان يصور برين وهو يتأرجح عبر الشاطئ مع ظهور الحوت فوقه.

وقال برين إنه كان محظوظا لأنه كان حوتا صغيرا. فلو كان بالغا، فهو لا يعتقد أنه كان سيبقى على قيد الحياة ليروي الحكاية.

ففي الشهر الماضي، توفي رجل يبلغ من العمر 61 عاما بعد أن اصطدم حوت بقاربه في خليج بوتاني.

المصدر: الغارديان