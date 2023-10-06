الدبابير الآسيوية تظهر في التشيك والسلطات تستنفر للعثور على العش والقضاء عليها

سجلت منطقة بلزن غربي التشيك ظهور حشرات الدبابير الآسيوية، وذلك للمرة الأولى على أراضي الجمهورية، وأكد مسؤول في حماية البيئة والطبيعة أنها قادرة على أكل النحل وتشكل خطرا على البشر.

عثرت وكالة حماية الطبيعة والمناظر الطبيعية التشيكية على تواجد للدبابير الآسيوية (الزنابير) في منطقة غربي البلاد، بحسبما ذكره المتحدث باسم الوكالة توماش غيورنير.

إقرأ المزيد

وقال غيورنير إنه في 5 أكتوبر الجاري، تلقت الوكالة رسالة مفادها أن "الدبابير الكبيرة الحجم وبصورة غير مألوفة" كانت تحلق في إحدى المناطق السكنية بالمدينة. وبعد معاينة الخبراء لصور تلك الحشرات توقعوا أن تكون من فصيلة الدبور الآسيوي.

وأضاف المسؤول البيئي: "اليوم (الجمعة) ذهبنا إلى الموقع وتأكدنا من أنّنا نتحدث بالفعل عن هذا النوع من الدبابير، ونحاول حاليا العثور على العش والقضاء عليها بمساعدة رجال الإطفاء وإبلاغ السلطات المحلية والناس بهذا الوضع".

وبيّن المسؤول صعوبة العثور على عش الدبابير هذه، إذ أنه من المُمكن أن يستقروا في أعشاش في منطقة مكتظة بالسكان.

وأردف: "لقد أمسكنا اليوم بعدد من أفراد الدبور الآسيوي، ونحاول الآن تحديد مسارات طيرانها وموقع العش بناء على سلوك غيرها من الدبابير".

إقرأ المزيد

وذكرت الوكالة أن الدبور الآسيوي ذو لون أغمق من الدبور الأوروبي وبالتالي يُمكن تمييزه باللون الأصفر الموجود على أطرافه. وهو يهاجم النحل في خلاياها، ويطير بشكل أسرع وأكثر رشاقة من نظيره الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن طبيب الأمراض الجلدية والتناسلية الروسي رومان إيفانوف، سبق وأن أخبر في محادثة مع RT كيف يؤثر سمّ الدبابير والنحل على البشر ولماذا لا يمكن التعامل مع لسعات هذه الحشرات وجروحها الناجمة عنها باستخدام الملقط.

المصدر: RT