"ناسا" ترفع السرية عن نشاطها في البحث عن كائنات فضائية

عقدت وكالة "ناسا" الأمريكية مؤتمرا صحفيا قدمت فيه تقريرا عن نتائج عمل اللجنة المستقلة "للظواهر المجهولة على الأرض وفي الفضاء".

وقال رئيس "ناسا" بيل نلسون إن "ناسا" اتخذت خطوات ملموسة لدراسة هذه الظواهر المجهولة بكل جدية.

يذكر أن العسكريين والعلماء يستخدمون في الآونة الأخيرة مصطلح "الظواهر الجوية المجهولة" بدلا من المصطلح السابق "الصحون الطائرة المجهولة".

إقرأ المزيد

وخرج فريق المتخصصين الفضائيين في "ناسا" باستنتاجين أساسين، الأول: "فريق الباحثين المستقل التابع لـ"ناسا" لم يجد أية أدلة على أن "الظواهر الجوية المجهولة" لها منشأ خارجي،

الثاني: "ناسا" لا تعلم ما هي "الظواهر الجوية المجهولة".

فيما يتعلق بـ"الكائنات الفضائية الخارجية" فإن الباحثين يؤيدون موقف وكالة الدراسة الشاملة الحكومية الأمريكية للظواهر المجهولة (AARO).

وأكدت AARO على موقعها أنه لم يتم اكتشاف أدلة تحظى بالمصداقية حول النشاط الخارجي والتكنولوجيات الخارجية ولم يتم تسجيل ظواهر تتصدى لقوانين الفيزياء المعروفة.

ويعني ذلك أن الباحثين في "ناسا" يرفضون رسميا وجود "كائنات فضائية خارجية مجهولة".

بينما قال بيل نلسون في تصريح غير رسمي: "من أنا لأقول إن كوكب الأرض هو الموطن الوحيد لشكل متحضر ومنظم من الحياة مثل حياتنا؟".

مع ذلك فإن وسائل الإعلام نقلت عن شون كيركباتريك مدير AARO، قوله: "هناك احتمال أن تتمكن مركبات أم مسابير صغيرة من خارج كوكب الأرض من زيارة الكواكب في النظام الشمسي"

المصدر: كومسومولسكايا برافدا