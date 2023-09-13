بالفيديو.. برلمان المكسيك يكشف عن جثث "كائنات غريبة"

عرض البرلمان المكسيكي خلال جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة ما قال إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة تم العثور عليها في البيرو.

وخلال الجلسة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، عرض على الجمهور جثتان قيل إنهما من نوع غريب "غير بشري"، ويزعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، بيرو عام 2017.

🇲🇽 | 👽 LO ÚLTIMO: En la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados de México, el periodista Jaime Maussan sorprendió a los presentes en la Cámara de Diputados, al mostrar "dos seres no humanos" disecados.



Aseguró que estos fueron… pic.twitter.com/cdvRHlUTco — UHN Plus (@UHN_Plus) September 13, 2023

وشارك العلماء في استضافة هذا الحدث، بحضور ريان جريفز، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الفضاء الجوي الآمن والطيار السابق بالبحرية الأمريكية، جايمي موسان، الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن.

MEXICO IS UNBOXING #ALIENS



This one is wild!!!



These corpses are believed to be 1,000 years old.



Allegedly, they have been subjected to a variety of scientific tests and are believed to have a non-human origin. pic.twitter.com/u3W2fEVmfW — 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗻🏴 (@Criter10n) September 13, 2023

وقدم الباحثون ادعاء غير عادي مفاده أن الجثث لها تركيبة وراثية مختلفة بنسبة 30٪ عن تركيبة البشر، والتي قالوا إنها تظهر أن الجثث هي من نوع آخر.

وقد عثر التأريخ الكربوني الذي أجرته الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) على الجثث، التي تم تصويرها بثلاثة أصابع أيدي وأقدام، بدون أسنان ورؤية مجسمة، وكان عمرها أكثر من 1000 عام.

وقال موسان: "هذه العينات ليست جزءا من تطورنا الأرضي، هذه ليست كائنات تم العثور عليها بعد حطام جسم غامض. تم العثور عليها في مناجم الطحالب، وتم تحنيطها لاحقا"، مضيفا: "لا نعرف ما إذا كانوا فضائيين أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا. نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع".

المصدر: "ديلي ميل"