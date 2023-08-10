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قرويون في بيرو يناشدون الجيش لصد "كائنات فضائية"

أخبار العالم

قرويون في بيرو يناشدون الجيش لصد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت قناة Al Rojo Vivo أن سكان قرية صغيرة في بيرو ناشدوا الجيش بالتدخل بعد مزاعم عن هجوم من قبل "كائنات فضائية" منذ حوالي شهر.

وقالت القناة ، إن الشرطة تبحث في تصريحات ممثلي قبيلة إكيتو، التي تعيش شمال شرق ليما، بشأن هجمات "كائنات بطول مترين برؤوس كبيرة وعيون صفراء". 

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ويقول السكان المحليون إن المخلوقات "لا تتأثر حال إصابتها بالأسلحة النارية" و "يمكن أن تختفي متى شاءت".

وبحسب بعض التقارير، فإن أحد "الفضائيين" هاجم فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وخدش رقبتها.

المصدر: نوفوستي

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