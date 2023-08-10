قرويون في بيرو يناشدون الجيش لصد "كائنات فضائية"

ذكرت قناة Al Rojo Vivo أن سكان قرية صغيرة في بيرو ناشدوا الجيش بالتدخل بعد مزاعم عن هجوم من قبل "كائنات فضائية" منذ حوالي شهر.

وقالت القناة ، إن الشرطة تبحث في تصريحات ممثلي قبيلة إكيتو، التي تعيش شمال شرق ليما، بشأن هجمات "كائنات بطول مترين برؤوس كبيرة وعيون صفراء".

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ويقول السكان المحليون إن المخلوقات "لا تتأثر حال إصابتها بالأسلحة النارية" و "يمكن أن تختفي متى شاءت".

وبحسب بعض التقارير، فإن أحد "الفضائيين" هاجم فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وخدش رقبتها.

المصدر: نوفوستي