فضائيون أم نيزك.. حفرة كبيرة على شاطئ إيرلندي تثير الجدل (فيديو)

أثارت حفرة كبيرة ظهرت على أحد شواطئ إيرلندا الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يقول إنها نيزك أو ربما تعود لفضائيين، وبين من يقولون إنها من صنع البشر.

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وأفادت تقارير إعلامية بأن رجلا عثر على الحفرة على شاطئ بورتمارنوك بالقرب من دبلن، حيث يعتقد أنها نشأت نتيجة لضربة نيزك، خاصة أنه تم العثور على صخرة سوداء داخلها، يمكن أن تكون بقايا النيزك المعني.

وسارعت شركة "فيرجين ميديا Virgin Media News" للوصول إلى مكان الحادث، حيث قال أحد المراسلين: "يُشتبه بأن الحفرة ناتجة عن نيزك في دبلن"، وأضاف وهو يحمل الصخرة بين يديها: "إنها أثقل مما قد تبدو. مسطحة من جانب واحد، وتتضمن علامات حروق على الجانب".

وأشار المراسل إلى أنه سيتم تحليل الصخرة للتأكد من أنها تعود لنيزك. في غضون ذلك، شارك بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير عن الحفرة.

حيث نشر حساب على موقع "X" لقطات لرجلين يحفران الحفرة بأنفسهما، وأرفقه بتعليق: "نشرت Virgin Media News تقريرا عن حفرة على شاطئ بورتمارنوك والتي قد تكون نتيجة لحدث كوني. لكن في الواقع قام بعض الرفاق بحفرها حرفيا في اليوم السابق بمجرفة طفل". وأضاف: "الطريقة التي كان يتحدث بها الرجل عن كون الصخرة نيزك جعلتني أبكي".

lads I’m in bits. Virgin Media news is after reporting on a hole on portmarnnock beach that ‘Could be the aftermath of a cosmic event’. Some fellas literally dug it the day before with a kid’s shovel



The way your man was talking about the rock being an asteroid had me in tears https://t.co/dNFNanF8Mnpic.twitter.com/GoTTNkcA5U — spochadóir (@spochadoir) September 14, 2023

المصدر: "indy100"