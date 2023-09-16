هل "المخلوقات الفضائية المكسيكية" قابلة للأكل؟ فيديو متداول يثير الضجة على "X"

اكتسب فيديو متداول على منصة "X" زخما كبيرا، حيث أظهر أن جثث "الكائنات الفضائية المكسيكية" التي تم عرضها مؤخرا، "قابلة للأكل".

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وقال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنهم مقتنعون تماما بأن جثث "المخلوقات الغريبة" التي ظهرت في البرلمان المكسيكي لم تكن سوى كعكة صالحة للأكل، تم إعدادها بشكل جيد للغاية!

وتم إنشاء مقطع فيديو ونشره على حساب Pubity's في منصة "X"، ليبدو كأنه معروض على التلفزيون، بعنوان: الكشف عن كائن فضائي على شكل كعكة.

وتبدو الكعكة تماما مثل الأجسام الغريبة التي رأيناها خلال مؤتمر البرلمان. حيث يقوم أحدهم بتقطيع رأس الكائن الفضائي بسهولة بالسكين، بينما يستمر الفيديو في إظهار الطبقات المختلفة للحلوى، لإثبات أنها كعكة حقيقية.

ويقول النص الموجود أسفل الفيديو: "تبين أن جثة كائن فضائي مشتبه به هي كعكة".

BREAKING: The Mexican Alien has been revealed as cake 🍰 pic.twitter.com/d29IWbcR8v — Pubity (@pubity) September 15, 2023

ومنذ ذلك الحين، انتشر المقطع على نطاق واسع، وحصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة. وعلى الرغم من التشابه المذهل بين الكعكة والعينة المعروضة خلال المؤتمر، يجب أن نقول إن المقطع يهدف إلى المزاح فقط، ولا يجب أن يؤخذ على محمل الجد!

ويبدو مقطع الكعكة "الغريبة" أيضا بمثابة ضربة لعشاق الأجسام الطائرة المجهولة، لاعتقادهم أن العينة المحنطة تنتمي إلى مخلوقات من الفضاء الخارجي، في حين لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك.

وفي وقت سابق، عرض البرلمان المكسيكي خلال جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة ما قال إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة تم العثور عليها في كوسكو، بيرو عام 2017، زاعما أنها من نوع غريب "غير بشري".

وقدم الباحثون ادعاء غير عادي مفاده أن الجثث لها تركيبة وراثية مختلفة بنسبة 30٪ عن تركيبة البشر، والتي قالوا إنها تظهر أن الجثث هي من نوع آخر.

وقد عثر التأريخ الكربوني الذي أجرته الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) على الجثث، التي تم تصويرها بثلاثة أصابع أيدي وأقدام، بدون أسنان ورؤية مجسمة، وكان عمرها أكثر من 1000 عام.

المصدر: HITC