الأمن المصري يكشف ملابسات وفاة سجين في مركز للإصلاح والتأهيل

كشف مصدر أمني حقيقة ما ذكرته قنوات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بشأن وفاة نزيل محبوس لـ7 مشددة على ذمة إحدى القضايا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال المصدر الأمني إن حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل السجن، كانت ناجمة عن هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

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وأضاف المصدر: إن المحبوس شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلّا أنّه توفي أثناء تلقيه العلاج نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب".

وعند سؤال شاهدين على الواقعة من النزلاء المتواجدين معه أيدا حدوثها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مسألة التحقيق.

المصدر: بوابة فيتو