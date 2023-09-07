حادث يجبر طائرة سعودية متجهة إلى تركيا على العودة إلى جدة

اصطدم طائر بمحرك طائرة ركاب سعودية، أثناء رحلتها من تركيا إلى السعودية مما دفع قائد الرحلة للعودة بها إلى مطار طرابزون لضمان سلامة الركاب.

وأفادت شركة طيران ناس في بيان لها: نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.

وأكدت الشركة في بيانها، أن فريق الطيران اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين.

نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون الى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.



ويقوم حالياً فريق طيران ناس بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين. — flynas طيران ناس (@flynas) September 6, 2023

المصدر: RT