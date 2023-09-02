بالفيديو.. لقطات تظهر لحظة سقوط نيزك جنوب شرق تركيا

أفاد التلفزيون المحلي التركي، أن نيزكا سقط في جنوب شرق البلاد في محافظة أورفة، وشوهد حطام محترق في السماء فوق عدة محافظات.

ويظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوط النيزك على الأراضي التركية.

ووفقا لوسائل الإعلام، من المرجح أن يكون النيزك قد سقط في محافظة أورفة، وشوهد الجسم المضيء الذي يعتقد بأنه نيزك، من سماء عنتاب وملاطيا وإلازيغ والمدن المجاورة لهم.

وفي 7 أغسطس الماضي، قالت وكالة "IHA" التركية، إن شعاع ضوء مجهول المصدر شوهد في سماء إسطنبول، ويعتقد أنه نيزك، في تمام الساعة 2:30 ليلا، ووثقه مواطنون عبر هواتفهم والتقطته كاميرات المراقبة.

وشوهد الضوء في إسطنبول والولايات المحيطة بها، وادعى بعض من وثق اللحظة أنهم سمعوا ضوضاء مرافقة للضوء الذي سقط من السماء.

والنيازك ليست أكثر من تراب وثلج من درب المذنبات. ويمكن أن تكون الحجارة النيزكية صخرية، مكونة من المعادن الغنية بالسليكون والأكسجين، ومن الحديد المكون أساسا من الحديد والنيكل أو الحديد الصخري وهو تركيبة من الاثنين معا.

وتقوم جاذبية الأرض بجذب كافة الأجزاء الفضائية المختلفة الموجودة في الفضاء والقريبة منها نحوها. وتدور النيازك حول الشمس على شكلِ مدارات بيضاوية، وعند دخولها للأرض يحدث تصادم بين الغلاف الجوي للأرض وسطح النيزك متسببة في انبعاثات ضوئية شديدة.

المصدر: RT