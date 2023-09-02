عالم فلك يرصد جرما سماويا مجهولا اصطدم بكوكب المشتري

رصد عالم فلك اصطدام جرم سماوي مجهول بكوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

واكتشف أحد علماء الفلك الهواة اصطدام الجرم بكوكب المشتري هذا الأسبوع، حيث ظهر على شكل انفجار مشرق من الضوء خلفه جسم صغير.

ونشر حساب MASA Planetary Log، وهو حساب لهواة علم الفلك على "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو عن الاصطدام الذي حدث في 28 أغسطس الساعة 12:45 ظهرا بالتوقيت الشرقي (4:45 صباحا بتوقيت غرينتش). وتم تأكيد هذا الحدث من قبل علماء فلك هواة آخرين على "إكس"، والذين أفادوا جميعا أنهم شاهدوا الوميض الساطع.

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ومن المحتمل أن يكون الجسم الذي اصطدم بكوكب المشتري مذنبا صغيرا أو كويكبا.

وكوكب المشتري ليس غريبا على مثل هذه التأثيرات. باعتباره يملك حجما هائلا ما يمنحه جاذبية قوية، فضلا عن قربه من حزام الكويكبات الرئيسي والذي يعرضه للخطر.

ووقع آخر اصطدام مسجل في سبتمبر 2021، حيث كان حجم الجسم الكوني مشابها لهذا الاصطدام الأخير.

وحدث الاصطدام الأكثر شهرة في عام 1994 عندما اصطدمت شظايا مذنب "شوميكر-ليفي 9" بالمشتري بقوة تعادل 300 مليون قنبلة ذرية، وفقا لوكالة ناسا.

ولحسن الحظ، يستطيع المشتري التخلص من هذه الاصطدامات. إذا اصطدم جسم مماثل الحجم بالأرض، فسيعاني كوكبنا من أضرار أكبر بكثير.

ويلعب كوكب المشتري في الواقع دورا في حماية الأرض وبقية كواكب النظام الشمسي الداخلي من هذه الأنواع من التأثيرات، إما عن طريق التقاط أجسام تقترب من النظام الشمسي نفسه، أو بقذفها بعيدا عن الأرض.

ومن المؤكد أن العملاق الغازي في النظام الشمسي يعرف كيف يحافظ على السلام في جواره الكوني.

المصدر: gizmodo