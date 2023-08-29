مقاطعة صينية تقدم "مكافأة نقدية" للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عاما

قررت مقاطعة في شرق الصين تقديم مكافأة قدرها 1000 يوان (137 دولارا) للأزواج إذا كان عمر العروس 25 عاما أو أقل، في خطوة ترمي لتشجيع الشباب على الزواج.

وجاء في الإشعار، الذي تم نشره على حساب Wechat الرسمي لمقاطعة تشانغشان، أن المكافأة، التي تقتصر على الأفراد الذين يتزوجون لأول مرة، تهدف إلى تشجيع "الزواج والإنجاب المناسبين للعمر". كما أعلنت المقاطعة عن عدد من الإعانات لمساعدة الآباء في رعاية الأطفال والتعليم والخصوبة.

وبسبب قلقها من أول انخفاض في عدد السكان في الصين منذ ستة عقود، ومن عملية الشيخوخة السريعة، تعكف السلطات على اختبار سلسلة من التدابير لتعزيز معدل المواليد، بما في ذلك الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال.

الحد القانوني لسن الزواج في الصين هو 22 عاما للرجال و20 عاما للنساء، لكن عدد الأزواج الذين يتزوجون آخذ في الانخفاض. وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات المواليد بسبب السياسات الرسمية التي تجعل من الصعب على النساء العازبات إنجاب الأطفال.

وسجلت معدلات الزواج مستوى قياسيا منخفضا في عام 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ عام 1986، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة في يونيو. في العام الماضي كان هناك 800 ألف حالة زواج أقل مما كانت عليه في عام 2021.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن معدل الخصوبة في الصين، وهو بالفعل أحد أدنى المعدلات في العالم، من المتوقع أن ينخفض ​​إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.09 بحلول عام 2022.

المصدر: nbc news